Doğa, Zeynep, Parla: Harikasınız kızlar harika

İzmir'in harika kızları Parla Kabasakal, Zeynep Maviolğu ve Doğa Çoker, İspanya'daki Windsurf Dünya Şampiyonası'nda iki dünya şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü kazanarak büyük başarı kazandı.

2026 IQFOIL Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda 36 ülkeden 399 sporcu arasından sıyrılan kızlarımız, madalyalara ulaştı.



Daha önce U13 yaş grubunda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan, geçen yıl Fransa'da U15 Kızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu ünvanını kazanan milli sporcu Parla Kabasakal, bu kez U17 Kızlar kategorisinde de dünyanın zirvesine çıktı.

U15 yaş grubunda Zeynep Mavioğlu dünya şampiyonluğu elde ederken, Doğa Çoker ise U15 Kızlar kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

"BU BAŞARILAR SÜRPRİZ DEĞİL"

Başarılı sporcuların antrenörü Emirşah Polat, şunları söyledi:



"Bu başarılar bizim için sürpriz değil. Çocuklarımız yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışıyor. Rüzgarı okumayı, mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi öğreniyorlar. Dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü, doğru planlama, disiplinli antrenman ve güçlü takım ruhunun eseridir. En büyük mutluluğumuz ise çocuklarımızın bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırması. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum." (DHA)