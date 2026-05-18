Harikasın Zeynep: Kimse yapamamıştı bunu
Türk tenisinin harika kızı Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Uluslararası turnuvalarda başarıyla boy gösteren Zeynep, bir ilke imza attı.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.
Gururumuz Zeynep, İstanbul'da 30 Nisan 2002'de doğdu. Küçük yaşlarda başladığı teniste sürekli ilerleme kaydetti, turnuvalarda güçlü rakiplerle mücadele etti. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden Zeynep, başarılarının süreceği mesajını verdi.
Zeynep, bir röportajında şunları söylemişti: "Bugün bazı şeyleri yapabiliyorsak Türkiye'de bu Atatürk sayesinde. Bu da bir kadın sporcu olarak benim için çok özel. Umuyorum ilerleyen süreçte Türk halkının yapabileceklerini, gücünü gösterdiğimiz bir döneme gireriz."
"Bir söz var 'Ümitsiz durumlar yoktur, ümitsiz insanlar vardır' diye. Ben bu sözün oldukça doğru olduğunu düşünüyorum. Evet oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ve bazen umudumuzu yitirdiğimiz, çok çok üzüldüğümüz haberler oluyor. Ama 1-2 kişi demeden, kendimiz dahi dünümüzden daha iyi olmaya çalışırsak ben Türkiye'deki insanların çok potansiyelli ve çok güzel insanlar olduğunu düşünüyorum."
"Kendimizi geliştirmeye, iyi insan olmaya çalışmalıyız. Tenis benim için bir araç asıl amacım insanlara pozitif yönde ilham olabilmek, onlara dokunabilmek. Bu benim en büyük motivasyonum."