Derbilerin hakemi Yasin Kol ile ilgili tüyler ürperten iddialar!

Tutuklanan derbilerin hakemi Yasin Kol'la ilgili tüyler ürperten iddialar. Kol, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Hakem Yasin Kol'un inanılmaz para trafiği de ortaya çıktı. MASAK raporuna göre 2012-2026 yılları arasındaki çok sayıda işlemde, 84 milyon 181 bin 512 TL'lik işlem hacmi yaptığı belirlendi.

İşlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin biçimde arttığı, artışın 2024–2026 döneminde hızlandığı, 2026 yılında ise yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olduğu bildirildi.

Sabah'tan Mevlüt Tezel, bu dönemin tam da Yasin Kol'un kariyerinde yükselişe geçtiği ve büyük takımların maçlarını yönettiği yıllar olduğuna dikkat çekti.

Asıl ilginç olanın Kol ile aynı maçta görev alan hakemler arasındaki para transferleri olduğunu vurgulayan Tezel, "Kol ile en az bir maçta görev alan ve kendisiyle para transferi eşleşmesi bulunan 64 kişi tespit edildi. Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geliyor. Bu detay çok şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"KOL'UN VE YAKINLARININ MAL VARLIKLARINA BAKILMALI"

Tezel, şöyle devam etti:

"Hakem maaşıyla 84 milyon liralık banka işlem hacmine ulaşmak çok zor!

Peki, kirli işlere bulaşsanız parayı IBAN ile mi yoksa elden mi alırdınız?

84 milyon TL belki de buzdağının görünen kısmı!

Asıl Kol'un ve yakınlarının mal varlıklarına bakılmalı!

Elbette suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Kararı hukuk verecek.

Ancak MASAK raporuna göre Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu. 41 farklı IBAN çok anormal bir durum!

Birileri Kol'a şike yapması için para mı veriyordu yoksa bahis oynanıp kazanılan para mı paylaşılıyordu?

Bakalım soruşturmadaki diğer hakemlerin hesaplarından neler çıkacak?

Görünen köy kılavuz istemez!

Şu an tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı hakemler büyük kirli işlere karışmış gibi görünüyorlar!

Umarım bu soruşturmada sonuna kadar gidilir.

Gündoğdu ile Yasin Kol gibi hakemlerin arkasında kimin olduğu ortaya çıkar."