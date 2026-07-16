Çorum FK'yı Süper Lig'e çıkardılar: Karşılığını acı bir şekilde aldılar

Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında 2 futbolcu büyük rol oynamıştı. Ama karşılığını acı bir şekilde aldılar. Yeni sezona umutla hazırlanırken, yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kırmızı siyahlı takımın kalesini koruyan İbrahim Sehic, başarılı bir sezon geçirmiş, özellikle play off maçlarında kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Sehic, play off'taki 3 maçta da gol yememiş ve yaptığı kurtarışlarla takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Ancak yeni sezona hazırlanan Sehic'e yönetimin kararı iletildi. Buna göre; Bosna Hersekli kaleciye ayrılık kararı bildirildi. Böylece Sehic defteri kapanmış oldu.

ERKAN KAŞ DA GİTTİ

Çorum FK'da yolların ayrıldığı bir diğer isim de sol bek Erkan Kaş oldu.

Takımla kampa götürülen Erkan Kaş'a da yeni sezon yapılanmasında olmayacağı bildirildi. 4 sezondur Çorum FK forması giyen tecrübeli oyuncunun bunun üzerine Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampı terk ettiği belirtildi.

Yönetimin kendisinden kulüp bulmasını istediği Erkan Kaş'a bir kaç kulübün ilgisinin olduğu ifade edildi.