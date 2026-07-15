Çorum FK'dan ayrıldı: İstanbul ekibi havada kaptı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak olan Çorum FK'da yeni sezon için yeni yapılanma sürerken, bazı futbolcularla yollar ayrıldı.

Bu futbolcular arasında geçen sezonki başarıda büyük rol oynayan Braian Samudio da yer aldı.



Paraguaylı futbolcu, geçen sezon başı Antalyaspor'dan transfer edildiği Çorum FK'da 40 resmi maçta 10 gol attı.

ÇORUM FK'DAN AYRILDI, İSTANBUL EKİBİ HAVADA KAPTI

Çorum FK'dan ayrılan Braian Samudio'yu TFF 1. Lig takımı Esenler Erokspor havada kaptı.

Esenler Erokspor'un Braian Samudio'yu transfer ettiği resmen açıklandı. Paraguaylı futbolcu yeni takımının sezon başı hazırlık kampına da katılarak çalışmalara başladı.

Esenler Erokspor, geçen sezon play off finalinde Çorum FK'ya mağlup olmuştu. Çorum FK Süper Lig'e çıkarken, Esenler Erokspor TFF 1. Lig'de kaldı.

Esenler Erokspor, Çorum FK'dan daha önce Yusuf Erdoğan'ı da transfer etmişti.