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Halk TV Spor Çorum FK'ya 20 milyon euroluk golcü: Sağlık kontrolünden sonra imza atacak

Çorum FK'ya 20 milyon euroluk golcü: Sağlık kontrolünden sonra imza atacak

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'nın 20 milyon euroluk golcüyle anlaştığı belirtildi. Sağlık kontrolünden sonra imza atacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK'ya 20 milyon euroluk golcü: Sağlık kontrolünden sonra imza atacak

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, tarihinin en önemli transferine imza atmaya hazırlanıyor.
Çorum FK'nın Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez'le anlaştığı iddia edildi. Çorum Haber'deki habere göre; futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından da sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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Brezilya'nın Bahia takımından geçen sezon başında Suudi Arabistan'ın Neom takımına transfer olan futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
23 yaşındaki futbolcunun her iki kanatta ve santrfor bölgesinde görev yapabildiği bildirildi.

UĞUR UÇAR 6 TRANSFER İSTEDİ

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Uğur Uçar en az 6 oyuncu daha almak istediklerini söyledi.
Uçar, şöyle konuştu:
"1 sağ stoper, 2 orta saha, 2 kanat, 1 de sağ stoper almak istiyoruz. Yeni sezon öncesi hem saha çalışmalarımız hem de transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Sezonun ilk haftasındaki Galatasaray maçına kadar 3-4 oyuncu daha kadroya katılacak.
Transfer yapacağımız mevkiler belli. Ama transfer dönemi bitene kadar 7-8 hatta 10 oyuncu alabiliriz.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Transfer
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