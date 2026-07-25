Tam da lig başlarken veda ettiler: Bir de teşekkür edip gönderdiler

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Çorum FK'da yeni sezona kısa süre kala sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Kırmızı siyahlı kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu Pedrinho ile vedalaştı.

Portekizli futbolcu geçen sezonun başında Kocaelispor'dan Çorum FK'ya transfer olmuştu.

İstikrarı ile dikkat çeken Pedrinho, 38'i ilk 11'de 40 maçta forma giymiş ve 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

33 yaşındaki oyuncu Kocaelispor'dan önce Ankaragücü'nde de oynamıştı.

GÖNDERİRKEN TEŞEKKÜR DE ETTİLER

Çorum FK, Pedrinho'nun ayrılığını teşekkür ederek duyurdu, sonraki döneminde de başarı dileklerini sundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Pedrinho ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.

Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."