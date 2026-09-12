Bülent Yıldırım: Hakem arkadaşımız yanılmış! Bu pozisyon temiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mücadele sonrası BeIN Sport'un Trio ekibi, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel'in Beşiktaş-Erzurumspor FK maçının pozisyonlarına dair yorumları şu şekilde:

45+1'DE OH VE MUSTAFA YUMLU POZİSYONU: BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Bülent Yıldırım: Korner atışından itibaren iki oyuncu birbirlerini elle yokluyorlar. Özellikle kale arkasından göreceğiz bunu. Bence ikili mücadele, devam kararı doğru. VAR kontrolünden sonra hakem zaten ilk yarıyı bitirdi.

Aleks Taşçıoğlu: Bir mücadele var. Hakemin takdir alanı. Devam ettirdi burada. Bülent Yıldırım'ın dediği gibi, hakemin devam kararını destekliyorum.

Seçim Demirel: Her iki oyuncunun da birbirini tuttuğunu görüyorum. İkili mücadele olduğunu ve devam kararın doğru olduğunu düşünüyorum. VAR'ın karışabileceği netlikte bir pozisyon değil, hakemin doğru yaptığını düşünüyorum.

51. DAKİKADA TROSSARD'IN GOLÜ ÖNCESİ AGBADOU'NUN ELLE OYNAMA POZİSYONU

Aleks Taşçıoğlu: Sahada gol kararı verildi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla hakem Gürcan Hasova, izledikten sonra iptaline karar verdi. VAR hakemi, hakemi VAR ekranına davet etti ve incelemesini tavsiye etti. Ben açıları seyrettiğimde, ben izlediğim açıdan Agbadou'nun eliyle net bir şekilde oynadığını göremedim. VAR hakeminin de, hakemi çağırmasını da doğru bulmadım. Bana göre bir kanıt yok elle oynadığına dair. Sahadaki karar geçerli olmalıydı. Gol kararı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bir açı yanıltabilir, bir açıdan daha görmekte yarar var deriz böyle pozisyonlarda. Ben burada yansıtabildiğimiz hiçbir açıdan top göğüsten sonra dirseğin altına geliyor mu, gelmiyor mu ben bunu gözümle çözemiyorum. Çipli top teknolojisi gelirse, bu tarz pozisyonlarda katkı sağlayacaktır. Evet, benim de şüphem var ama bunu ispat edemiyorum. Net bir elle oynama var diyemem. Şu anda mikroskopla elle oynama arıyoruz. Açık fikrim, ben elle oynama göremiyorum. VAR hakemi gördüyse saygı duyarım. İzleme tekniğinde de hata vardı. Bir fotoğraf gösteriyorsunuz, top dağılmış. O çok enteresandı. O fotoğraf da güven vermez. Top kesinlikle göğüsten geliyor ama inerken ele temas ediyor mu, buradan gördüğüm kadarıyla VAR müdahalesi yanlış. Elle oynama var diyemem.

Seçim Demirel: Hiç kimseyi ikna etmemiştir bu görüntüler. Elle oynama var diyemiyorum. Biz bu kadar tartışıyorsak, zaten VAR'ın karışmaması gerekiyor.

55. DAKİKADA CERNY VE MUJAKIC'İN POZİSYONU: BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Aleks Taşçıoğlu: Cerny ve Mujakic... Bir mücadele var. Mujakic'in arkadan itilme gibi hissiyatı var ama kale arkası açısında, burada Mujakic'in önce Cerny'ye doğru kolunu uzatması var, Cerny de kolunu uzatıyor. Bu açı (Kale Arkası) benim için çok net. Burada herhangi bir itmesini görmüyorum. Devam ettirdi zaten, gol kararı vermesi benim için daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Kale arkasından bakınca arkadan dirsekle itmesi, nizami olmayan bir şey söz konusu değil. Hakem arkadaşımız yanılmış. Bence şahsi görüşüm, bu pozisyon temiz ve gol verilmesi daha doğru olurdu.

Seçim Demirel: Burada hiçbir şekilde bir itme söz konusu değil. Her iki oyuncu da topla oynamak istiyor ve ikili mücadele. Ben de gol kararını daha doğru bulurdum.