Okan Buruk Osimhen'in yokluğunda kararını verdi: Forvette oynayacak isim belli oldu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Kocaelispor maçı için forvette oynatacağı ismi belirledi.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
13 Eylül Pazar (yarın) RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda forvete koyacağı ismi belirledi.
YENİ TRANSFER FORMAYI ALIYOR
Başakşehir ve Sporting Lizbon maçlarında forvet hattında Barış Alper Yılmaz'dan beklediği performansı alamayan Okan Buruk, Kocaelispor maçında formayı Deniz Gül'e vermeyi planlıyor.
Milli oyuncunun Kocaelispor maçında iyi bir performans göstermesi durumunda, Trabzonspor deplasmanında da forvet konusundaki tercihin yine Deniz Gül'den yana olması bekleniyor.
BARIŞ ALPER KANADA GEÇECEK
Forvet alternatifi olarak düşünülmeyecek olan Barış Alper Yılmaz, hücum hattında kanatta görev alacak.
Milli futbolcu, Rafael Leao ve Leroy Sane ile forma rekabetine girecek.
Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara geri dönene kadar planı Deniz Gül üzerinden yürütmeyi düşünüyor.
22 yaşındaki santrforun Kocaelispor maçında göstereceği performans, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.