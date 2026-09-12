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Şaşkına çeviren kararını açıkladı: Milli takımını değiştirdi

Futbol dünyasını şaşkına çeviren karar. Milli takımını değiştirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şaşkına çeviren kararını açıkladı: Milli takımını değiştirdi

Futbol dünyasını şaşkına çeviren bir karar geldi. Ünlü futbolcu milli takımını değiştirdi.

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Türkiye'nin Samsunspor formasıyla tanıdığı Anthony Musaba'nın yıldızı kısa süre içinde parlamıştı. Hollandalı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Ancak Fenerbahçe'deki dönemi kısa sürdü. Anthony Musaba, İngiltere'nin Norwich City takımına kiralık olarak transfer oldu.

Şaşkına çeviren kararını açıkladı: Milli takımını değiştirdi - Resim : 2
Musaba, Norwich City'de 6 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

MİLLİ TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere'de Norwich City forması giyen Anthony Musaba, Hollanda Milli Takımı'nın altyapı takımlarında da defalarca kez forma giydi.
Ancak Musaba'dan şaşırtan bir karar geldi.
Musaba milli takımını değiştirdiğini duyurdu.
25 yaşındaki futbolcu, bundan sonra Demokratik Kongo Milli Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.
Hollanda vatandaşı olan Musaba, artık milli takım düzeyinde Demokratik Kongo ile sahalara çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hollanda İngiltere Milli Takım
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