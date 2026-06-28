Beşiktaş'tan 3 transfer birden: Büyük oranda anlaşmaya varıldı
Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı ve Alexander Nübel'le büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferler için bonservis pazarlıklarının bitmesi bekleniyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar gaza bastı.
3 TRNASFER BİRDEN
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, 3 transferi birden bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun sol beki Kassoum Ouattara, Lorient'te forma giyen sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ve Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel'i transfer etmek istiyor.
OYUNULARLA BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI
Oyuncularla büyük oranda anlaşan Beşiktaş, söz konusu kulüplerle yapılacak olan bonservis pazarlıklarının olumlu sonuçlanması halinde transferleri bitirecek.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını bugün (28 Haziran Pazar) Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.