Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferi rafa kalktı

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısı düzenledi.

Önder Özen, bir süredir gündemde olan Mohamed Salah transferinde dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''DÜNYA YILDIZIYLA TEMASA GEÇTİK''

Önder Özen açıklamasında, "Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim'' ifadelerini kullandı.

''ŞİMDİLİK RAFA KALKTI''

Beşiktaş'ın masadan kalktığını ve transferin şimdilik rafa kalktığını belirten Özen, ''Beşiktaşlılık değerlerine sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek her şeyden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan daha önemlidir. Salah dosyası şimdilik rafa kalkmış durumdadır." dedi.

''SON TEKLİFİMİZİ YAPTIK''

Son teklifi yaptıklarını belirten Özen, ''Biz son teklifimizi yaptık. Bundan başka bir teklifimiz olmayacak. Son teklif Beşiktaş'a zarar vermeyen bir tekliftir. Bu teklife eğer bir yanıt gelirse, yeniden değerlendirilebilir. Kulüp başka bir teklif yapmayacak. Kararı futbolcu tarafı verecek'' yorumunu yaptı.