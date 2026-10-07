Beşiktaş’a müjdeli haber: Vlahovic’ten sonra sıra Orkun’da

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kampına katılmayan Dusan Vlahovic'ten sevindiren haber geldi. Tedavisini tamamlayan yıldız futbolcu takımla çalışmalara başlarken, siyah-beyazlılarda gözler Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun durumuna çevrildi.

Beşiktaş'ta yoğun fikstür öncesi sakat oyuncuların durumuyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle milli takım kampında yer almayan Dusan Vlahovic, tedavi sürecini tamamlayarak takımla birlikte çalışmaya başladı.

Sırp golcünün antrenmanlara dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürürken, Vlahovic'in milli ara sonrasında tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

ŞİMDİ GÖZLER ORKUN KÖKÇÜ'DE

Vlahovic'in ardından Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'ye çevrildi.

Ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle ağrı yaşayan milli futbolcu, A Milli Takım'ın İtalya karşılaşmasının ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Tedavisi devam eden Orkun'un durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Milli futbolcunun pazar günü oynanması planlanan Kocaelispor maçında forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

HEDEF HOFFENHEIM VE TRABZONSPOR MAÇLARI

Beşiktaş teknik heyeti, sakatlık yaşayan oyuncuların özellikle kritik karşılaşmalara kadar hazır hale gelmesini istiyor.

Orkun Kökçü'nün yanı sıra Emirhan Topçu'nun da sağlık durumu yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlılarda hedef, iki futbolcunun da Hoffenheim ve Trabzonspor maçları öncesinde takıma dönmesi.

MİLLİ OYUNCULAR TAKIMA KATILDI

Öte yandan milli takım kamplarında bulunan Alexander Nübel ve Taylan Bulut da Beşiktaş'ın antrenmanında yer aldı.

Milli oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte kadro yeniden şekillenirken, teknik heyet zorlu fikstür öncesinde futbolcuların son durumunu değerlendiriyor.