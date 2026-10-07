Sinan Engin "Zurna değil bu" diyerek anlattı: Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray milli maç arasından sonra ilk lig maçını Kasımpaşa ile yapacak.

Sarı kırmızılı takım kendi sahasında 9 Ekim Cuma akşamı Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Galatasaray, ardından da 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile mücadele edecek.

Galatasaray - Barcelona karşılaşması Rams Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilmişti.

SİNAN ENGİN GALATASARAY - BARCELONA MAÇININ SONUCUNU AÇIKLADI

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray - Barcelona maçıyla ilgili tahminini duyururken sonucunu açıkladı.

Engin katıldığı yayında Barcelona lehine yapılan yorumlar üzerine araya girerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben anlamadım. Galatasaray bu abi. Zurna değil bu Galatasaray takımı. Yenebilir yani. Şampiyonlar Ligi. Öyle dünya münya falan. Galatasaray takımı bu. Yenebilir, yener de."