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Halk TV Spor Sinan Engin "Zurna değil bu" diyerek anlattı: Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin "Zurna değil bu" diyerek anlattı: Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu açıkladı. "Zurna değil bu" diyerek anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin "Zurna değil bu" diyerek anlattı: Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray milli maç arasından sonra ilk lig maçını Kasımpaşa ile yapacak.
Sarı kırmızılı takım kendi sahasında 9 Ekim Cuma akşamı Kasımpaşa karşısına çıkacak.

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Galatasaray, ardından da 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile mücadele edecek.
Galatasaray - Barcelona karşılaşması Rams Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilmişti.

SİNAN ENGİN GALATASARAY - BARCELONA MAÇININ SONUCUNU AÇIKLADI

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray - Barcelona maçıyla ilgili tahminini duyururken sonucunu açıkladı.
Engin katıldığı yayında Barcelona lehine yapılan yorumlar üzerine araya girerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben anlamadım. Galatasaray bu abi. Zurna değil bu Galatasaray takımı. Yenebilir yani. Şampiyonlar Ligi. Öyle dünya münya falan. Galatasaray takımı bu. Yenebilir, yener de."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barcelona Sinan Engin
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