Beşiktaş’a ''Gelirim'' yanıtını verdi: Transfer ateşini yaktı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar kadrosuna Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı transfer eden Beşiktaş, 6. transferini yapmak için harekete geçti.

MERT KÖMÜR'E TEKLİF YAPILDI

Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Almanya Bundesliga'da Augsburg forması giyen Mert Kömür'ü gündemine aldı.

Beşiktaş, Alman ekibinin 15 milyon euroluk bonservis talebine karşılık 8 milyon euro teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ'A 'GELİRİM' DEDİ

Kulüpler arasında pazarlıklar başlarken genç futbolcunun Beşiktaş'a 'Gelirim' yanıtını verdiği iddia edildi.

MERT KÖMÜR'ÜN KARİYERİ

Mert Kömür, futbola 1860 Münih’in altyapısında adım attı. Genç oyuncu, gelişimini sürdürmek adına 2019 yılında Augsburg akademisine transfer oldu.

20 yaşındaki on numara, 2023 yılında A takıma yükselme başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca 121 karşılaşmada görev alan Mert Kömür, 19 gol atıp 21 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Genç oyuncunun adı, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de Beşiktaş ile anılmıştı.