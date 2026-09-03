Beşiktaş transferi gece yarısı açıkladı: 4 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı transfer ettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN GECE YARISI AÇIKLAMA

Gece yarısı 00.51'de yapılan açıklamada, ''Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri yer aldı.

ÜMİT AKDAĞ'IN KARİYERİ

Futbola Romanya'da FCSB altyapısında başlayan Ümit Akdağ, ardından Chelsea altyapısında forma giydi. 2017 yılında Alanyaspor altyapısına transfer olan genç oyuncu, Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da kiralık olarak görev yaptı.

Stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabilen Akdağ, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 36 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Romanya U21 Milli Takımı'nda da 10 kez görev yapan genç futbolcu, 2 gol kaydetti.