Beşiktaş Marsilya: İşte ilk 11! Trossard ve Orkun Kökçü belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı ekrana gelecek.

Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Trossard yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano, dünkü basın toplantısında Trossard'ın ağrıları nedeniyle oynayamayacağını açıkladı.

ORKUN KÖKÇÜ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün de dünkü antrenmanda sağ ayak parmağında problem yaşadığı belirtildi.

Ancak Orkun Kökçü, mutlaka oynamak istediğini belirtti. Durumunun bugün belli olacağı, ancak büyük olasılıkla formasını giyebileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA İŞTE İLK 11

Beşiktaş'ın Marsilya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic.

Marsilya'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg,Gomes, Paixao, Harit, Gouiri.