Son Dakika | UEFA'dan Beşiktaş Marsilya maçına skandal karar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Kritik mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.

İTALYA'DA İSMİ SKANDALA KARIŞMIŞTI

İtalya Serie A ve Serie B’de hakem atamalarından sorumlu Gianluca Rocchi'nin 2024-25 sezonunda oynanan üç maçta usulsüzlük yaptığı iddia edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Andrea Colombo'nun adı Gianluca Rocchi hakkında İtalya'da yürütülen soruşturmada geçmişti.

Rocchi üç ayrı suçlama ile karşı karşıya kalmış, 20 Nisan 2025’te oynanan Bologna-Inter maçına Andrea Colombo’nun atanmasını sağladığı iddia edilmişti.

Soruşturmanın ardından Rocchi, "Bugünkü olayla ilgili olarak soruşturma ve İtalya Hakemler Birliği'nin iyiliği için görevimden ayrılıyorum. Ailemle paylaştığım bu acı ve zor karar, yargı sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak içindir ve eminim ki bu süreçten yara almadan ve eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağım." ifadeleriyle görevinden istifa etmişti.