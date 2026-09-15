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Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Galatasaray’da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi başlayamadı.

Bu sezon ligde 6 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme yapacak.

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Deneyimli teknik adam, yapılacak olan görüşmede 26 yaşındaki futbolcuya destek ve moral verecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ SANTRFOR OLMAYACAK

Victor Osimhen’in yokluğunda Barış Alper Yılmaz’ı forvet hattına koyan Okan Buruk, oyuncusundan istediği verimi alamadı.

Milli oyuncunun skor anlamında katkı verememesinde santrfor oynaması da etkili oldu.

Okan Buruk, Deniz Gül’ün performansı sonrası Barış Alper Yılmaz’ı santrforda oynatmayı düşünmüyor.

Formayı Deniz Gül’e emanet etmek isteyen tecrübeli teknik adam, Rafael Leao’yu ise alternatif olarak kullanabilir.

Barış Alper Yılmaz ise son çare olarak santrfor bölgesine görülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray Okan Buruk
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