Beşiktaş Fabio Miretti'yi resmen açıkladı

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Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi.

Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile anlaştıklarını resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' denildi.

İtalyan futbolcu Beşiktaş'ta 21 numaralı formayı giyecek.

JUVENTUS PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 3 asist yaptı.

MIRETTI'NİN KARİYERİ

Fabio Miretti, profesyonel futbol kariyerine ülkesi İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'un altyapısında adım attı.

2021-22 sezonunda Juventus A Takımı'na yükselen İtalyan orta saha, burada geçirdiği üç sezonun ardından Genoa'ya kiralık olarak gönderildi.

Kiralık döneminin sona ermesiyle Juventus'a geri dönen 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon bir kez daha siyah-beyazlı formayı giydi.