Beşiktaş bir transfer daha açıkladı: Uçağa bindi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ernest Poku ile bugün sözleşme imzaladı. Hemen ardından bir transfer daha açıkladı. Uçağa bindi, İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlı kulüp, İtalya'nın Juventus takımından Fabio Miretti ile anlaştı. Miretti, uçakta siyah beyazlı formayı giyerek poz verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

FABIO MIRETTI KİMDİR?

23 yaşındaki Fabio Miretti, futbola Juventus'un altyapısında başladı.

Merkez orta saha olarak görev yapan Miretti, 2021 - 2022 sezonunda A takıma yükseldi.

A takım kadrosunda 2 sezon yer alan İtalyan futbolcu, 3 sezon sonra Genoa takımına kiralık olarak gönderildi. Genoa'da 26 maçta oynayıp, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Geçen sezon Juventus'ta 30 maçta yer alan Miretti, 1 gol atarken, 3 de asist kaydetti.

İtalya Milli Takımı'nın genç takımlarında forma giyen Miretti, 1 kez de A milli takımda yer aldı.