Beşiktaş transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

Beşiktaş, Erenst Poku'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, transfer yapar yapmaz ayrılığı da açıkladı. Felix Uduokhai'yi teşekkür ederek yolladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai’nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır.



Felix Uduokhai’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ'TA 58 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Alman futbolcuyu 2024 - 2025 sezonunun başında Almanya'nın Ausburg takımından transfer etti.

Siyah beyazlı takımda ilk sezonunda 36 maçta forma giyen Felix Uduokhai, geçen sezon ise kadroya girmekte zorlanırken sadece 15 maçta yer aldı.

28 yaşındaki futbolcu stoper olarak görev yapıyor.