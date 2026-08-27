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Halk TV Spor Beşiktaş transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

Beşiktaş transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

Beşiktaş, Ernest Poku'yu resmen duyurmuştu. Transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı. Teşekkür ederek yolladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

Beşiktaş, Erenst Poku'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladıBeşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, transfer yapar yapmaz ayrılığı da açıkladı. Felix Uduokhai'yi teşekkür ederek yolladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai’nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır.

Beşiktaş transfer yapar yapmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkür ederek yolladı - Resim : 2
Felix Uduokhai’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ'TA 58 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Alman futbolcuyu 2024 - 2025 sezonunun başında Almanya'nın Ausburg takımından transfer etti.
Siyah beyazlı takımda ilk sezonunda 36 maçta forma giyen Felix Uduokhai, geçen sezon ise kadroya girmekte zorlanırken sadece 15 maçta yer aldı.
28 yaşındaki futbolcu stoper olarak görev yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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