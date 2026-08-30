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Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı. Oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Tarafların karşılıklı anlaşması üzerine oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Sözleşmesi feshedildi - Resim : 1

60 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.

KONYASPOR'DAN TRANSFER EDİLDİ

29 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonunda Konyaspor'dan transfer edildi. Oyuncu için 3.2 milyon euro bonservis ödendi. Amir Hadziahmetovic, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve o dönem Championship'te mücadele eden Hull City'de kiralık olarak forma giydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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