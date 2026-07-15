Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor'da maçların başlamasına kısa bir süre kala çarpıcı bir karar alındı.

Hatayspor yönetimi teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine son verildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bekir İrtegün, geçen sezon ocak ayında göreve başlamıştı. Hatayspor, sezon sonunda ise TFF 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşmüştü.

TEŞEKKÜR EDİP GÖNDERDİLER

Hatayspor Kulübü, Bekir İrtegün'le yolların ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunun Bilgisine

Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."