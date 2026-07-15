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Bekir İrtegün'ün görevine son verildi

Hatayspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör Bekir İrtegün'le yollar ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bekir İrtegün'ün görevine son verildi

Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor'da maçların başlamasına kısa bir süre kala çarpıcı bir karar alındı.

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Hatayspor yönetimi teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine son verildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada yolların ayrıldığı duyuruldu.
Bekir İrtegün, geçen sezon ocak ayında göreve başlamıştı. Hatayspor, sezon sonunda ise TFF 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşmüştü.

TEŞEKKÜR EDİP GÖNDERDİLER

Hatayspor Kulübü, Bekir İrtegün'le yolların ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bekir İrtegün'ün görevine son verildi - Resim : 2
"Kamuoyunun Bilgisine
Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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