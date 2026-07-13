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Halk TV Spor TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldılar: Bütün futbolcuları rakibe satacaklar

TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldılar: Bütün futbolcuları rakibe satacaklar

TFF'nin kararıyla küme düşen Altınordu takımdaki futbolcuların transferi için Aliağa FK ile görüşüyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldılar: Bütün futbolcuları rakibe satacaklar

TFF 2. Lig'e katılmama kararı alması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın boşta kalan profesyonel oyuncuların transferleri konusunda aynı ligde yer alan Aliağa FK ile temasa geçtiği iddia edildi.

KULÜP ARIYORLAR

Kırmızı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerle yollar ayrılırken, kontratları devam eden kaleci Efe Kaan, stoperler Bilal, İlker, Birhan, sol bek Alperen, orta saha oyuncusu Tugay ve kanat oyuncuları Furkan Emin, Sercan ve Arif Asaf kendilerine kulüp arıyor.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ GETİRMESİ BEKLİYOR

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine geçen sezon Altınordu'yu çalıştıran Namet Ateş getirilirken, genç teknik adamın eski öğrencilerinin bir kısmını yeni takımına transfer ettirmesi bekleniyor.

YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın demir çelik şirketinin Aliağa'da bulunması nedeniyle Aliağa FK yönetimiyle yakın ilişkiler içerisinde olduğu dile getirildi. Aliağa FK, 2014'te Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu'nun yarışmacı haklarının alınmasıyla kuruldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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