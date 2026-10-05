Başkan 'Yollarımız ayrıldı' dedi: Süper Lig ekibinde yönetim istifayı reddetti

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Metin Diyadin'in görevinden istifa etme talebinde bulunduğunu ancak bu isteğin yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

ARDA ÇAKMAK 'YOLLARIMIZ AYRILDI' DEMİŞTİ

Öte yandan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak daha öncesinde "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı" demişti.

SIRADAKİ RAKİP AMEDSPOR

Gençlerbirliği, milli aranın ardından ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Amedspor ile karşılaşacak.