Barış Göktürk'ten Fenerbahçe hamlesi: Anlaşma açıklandı

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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten sarı-lacivertlilere destek geldi. Kulüpteki görevinin yanı sıra aynı zamanda Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Barış Göktürk, Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'na sponsor oldu.

KADIN BASKETOL TAKIMINA DESTEK

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Göktürk Holding logosu, Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda Türkiye Ligi karşılaşmalarında giyeceği şortların arka bölümünde yer alacak.

"YENİDEN HOŞ GELDİNİZ"

Açıklamada "Fenerbahçe'ye olan desteğini artırarak sürdüren Göktürk Holding'e ve Göktürk ailesine teşekkür ediyor, yeniden 'Ailemize hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göktürk Holding, 2022-2023 ve 2023-2024 dönemlerinde ‘Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ resmi sponsoru ve 2024-2025 döneminde ‘Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’ resmi sponsoru olmuştu.