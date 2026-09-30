Barcelona'ya büyük şok: Galatasaray maçına yetişecek mi?

Brezilya Milli Takımı’nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edildi ve aday kadrodan çıkarıldı.

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Raphinha, sağ arka adalesindeki ödem nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

RAPHINHA'DAN BARCELONA VE BREZİLYA'YA SAKATLIK ŞOKU

Brezilya'nın Avustralya ile karşılaştığı hazırlık müsabakasının ilk yarısında penaltıdan gol atan 29 yaşındaki yıldız oyuncu Raphinha, sağ uyluk bölgesinde hissettiği ağrı ve ödem nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilya Milli Takımı, riske edilmemesi adına oyuncunun kadrodan çıkarıldığını ve tedavisine Barcelona'da devam edileceğini açıkladı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Bu gelişmenin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de oynanacak Galatasaray - Barcelona mücadelesinde Brezilyalı yıldızın sahada olup olamayacağı büyük bir merak konusu oldu.

İlk kontrollere göre sakatlığının çok ciddi bir yırtık olmadığı, ödem ve zorlanma seviyesinde kaldığı bildirildi.

Oyuncunun Barcelona'da geçeceği detaylı sağlık kontrollerinin ardından tedavi sürecine başlanacak. İspanyol basınındaki ilk tahminler sakatlığın çok uzun sürmeyeceği ve milli ara dönüşündeki maçlara yetişebileceği yönünde.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da bu sezon merkez forvete evrilen Raphinha, çıktığı 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemine giriş