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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a direktifi belli oldu: Hemen kes!

Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a direktifi belli oldu: Hemen kes!

Fenerbahçe'de göreve dönen İsmail Kartal'a başkan Aziz Yıldırım'ın direktifi belli oldu: Hemen kes!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a direktifi belli oldu: Hemen kes!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde 1 - 1 biten Roma maçından sonra başlayan teknik direktör İsmail Kartal krizi, başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girerek kararlı tutumuyla çözüldü.
Kartal, Roma maçından hemen sonra kesin olarak istifa ettiğini söylese de Yıldırım, "Görevinde kalacak" dedi ve yoğun çabalarla istediğini yaptırdı.

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İsmail Kartal'ın dün takımın başında antrenmana çıkmasıyla da kriz sona ermiş oldu.

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Fenerbahçe, bugünkü antrenmanın ardından Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gidecek. Gaziantep'te özellikle İsmail Kartal için taraftarların coşkulu bir karşılama hazırlığında oldukları belirtildi.
Aziz Yıldırım ve yönetiminin İsmail Kartal'la yaptıkları görüşmeyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın direktifi belli oldu.
Fanatik'teki habere göre Yıldırım ve yöneticiler Kartal'a şunları söyledi:
"Yaşadığın sıkıntıların farkındayız, görüyoruz. Eleştirilere kulaklarını kapat ve işine devam et. Geçmişi bir kenara bırak. Sosyal medya ile ilişkini tamamen kes.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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