Aziz Yıldırım’dan İsmail Kartal’a transfer hediyesi: Ocak ayında Fenerbahçe’de

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, bir yandan sahadaki mücadelesini sürdürürken diğer yandan ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirmek amacıyla hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ BRAHİM DİAZ

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en önemli hedefinin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz olduğu öne sürüldü.

Sezon başında kendisine gelen tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih eden 27 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde daha fazla forma şansı bulmayı hedefliyordu.

Ancak sezonun geride kalan bölümünde istediği süreleri alamayan Diaz'ın durumunun değişebileceği belirtiliyor. Yıldız oyuncunun şu ana kadar dört resmi maçta toplam 178 dakika sahada kaldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE’DEN OCAK AYINI BEKLEMEDEN HAMLE

Sarı-lacivertli yönetimin Brahim Diaz için ara transfer döneminin başlamasını beklemeden girişimlere başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Real Madrid'in vereceği karara göre transfer için resmi adım atabileceği belirtiliyor.

MİLAN’DA DEVREYE GİRDİ

Brahim Diaz'ın transferi için Fenerbahçe'nin yanı sıra eski kulübü Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

İspanyol yıldız, 2020-2023 yılları arasında üç sezon kiralık olarak Milan forması giymişti. İtalyan ekibinin oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Milan'ın transferdeki önceliğinin ise Real Madrid'in bir diğer genç yıldızı Endrick olduğu belirtildi.

Milan'ın Endrick transferini gerçekleştirememesi halinde Brahim Diaz için girişimde bulunabileceği iddia edildi.

OCAK'TA SATIŞINA ONAY ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brahim Diaz'ın ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Diaz daha önce yaptığı açıklamalarda sezonu Real Madrid'de tamamlamak istediğini belirtmişti. Ancak yeterli forma şansı bulamaması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ocak ayında transfer ihtimalini güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor.

REAL MADRİD PERFORMANSI

Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 167 resmi karşılaşmada görev yaptı.

İspanyol yıldız, toplam 6 bin 801 dakika sahada kalırken 22 gol ve 31 asist üretti. Diaz böylece Real Madrid kariyerinde 53 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferinde Milan ile yarışıp yarışmayacağı ve Real Madrid'in yıldız futbolcu için nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.