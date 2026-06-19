Aziz Yıldırım bir anlaşmayı daha iptal edecek iddiası: Sadettin Saran'a büyük sürpriz

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor. Önceki dönemlere dair işlemleri inceleme altına aldıran yeni yönetim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SARAN GRUBU'YLA YAPILAN ANLAŞMA İPTAL EDİLECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup'la yapılan yayın hakları anlaşmasını iptal edecek.

DEĞERİNİ AZ BULDU

1 milyon euro karşılığında yapılan yayın hakları anlaşmasının değerinin çok altında olduğuna inanan Aziz Yıldırım yeniden ihale yapacak.

Sercan Hamzaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe’de reklam satışları ve yayın gelirleriyle ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı. Saran Grubu’nun aldığı ihale Aziz Yıldırım tarafından iptal ediliyor. Yaklaşık 1 milyon Euro bedelle satılan yayın hakları yeniden ihaleye çıkarılacak. Aynı incelemede bazı reklam ve yayın haklarının piyasa değerlerinin oldukça altında bedellerle satıldığı belirlendi.

RADYO FENERBAHÇE ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

Aziz Yıldırım daha önce de Sadettin Saran döneminde yapılan Radyo Fenerbahçe'nin frekans hakkının kiralanmasına yönelik anlaşmayı iptal etmişti.