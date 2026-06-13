Aziz Yıldırım ayağının tozuyla soluğu antrenmanda aldı: Şampiyonluk istedi

Fenerbahçe Kulübü'nde geçen pazar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, yönetici arkadaşlarıyla birlikte basketbol takımının antrenmanına gitti.

Yıldırım'ın Beşiktaş'la play off final serisinde karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertli takımdan şampiyonluk istediği belirtildi.

JASIKEVICIUS'LA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesindeki haberde şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off finalinde Beşiktaş GAİN ile eşleşen ve bu akşam serinin ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı ziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan şut antrenmanıyla tamamlanırken, Başkanımız ve Yöneticilerimiz de karşılaşma öncesinde teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile bir araya geldi.

Antrenmanın bir bölümü takip eden Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ardından Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius ve oyuncularımızla sohbet ederek Beşiktaş karşısında başarı dileklerini ilettiler."