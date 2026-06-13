"Aykut Kocaman değil" dedi: Aziz Yıldırım'ın kafasındaki teknik direktörü açıkladı

Fenerbahçe'de olağanüstü kongrede başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürülüyordu. Yıldırım'ın kongreden önce Kocaman'la anlaştığı da iddia edilmişti.

Ancak daha sonra Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, hali hazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İDDİASI

İşte bu açıklamadan sonra yeni teknik direktörle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Gazeteci Mevlüt Tezel, "Tekrar yazıyorum, Montella olacak" başlıklı Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Benim inancım ve aldığım duyumlar Aziz Başkan'ın Montella'yı istediği yönünde.

Montella defalarca "Şu an tek düşüncem A Milli Takımı ve Dünya Kupası" dedi.

Ama aynı Montella, "Bir teknik adam olarak ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz, bu bir gerçek" diyerek kulüp takımı çalıştırmaya tamamen kapıyı kapatmadı.

Bence gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo var:

Montella, Milli Takım'la en azından çeyrek finale çıkarsa TFF ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam eder.

Ancak Avrupa'dan ya da Türkiye'den büyük teklifler gelirse, sözleşmenin tazminat koşullarına bakılır!

Herkes gibi ben de aklıma getirmek istemiyorum, lakin Milli Takım'ın olası bir başarısızlığında şartlar değişir!

TFF bırakmak istemese bile Montella kulüp çalıştırmayı daha çok isteyebilir!

Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum.

Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor.