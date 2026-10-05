Arnavutluk'tan başladı Kapadokya'ya kadar koşacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın eşsiz vadileri, peri bacaları ve tarihi rotalarında Salomon’un isim sponsorluğundaki yarış için Nick Coats, Arnavutluk’tan koşmaya başladı.

ARNAVUTLUK'TAN KAPADOKYA'YA KADAR KOŞARAK GELECEK

İngiliz sporcu Nick Coats, serüveninin Salomon Kapadokya Ultra Trail’de 119K parkurunda taçlandıracak. Bursa’da Salomon Pazarlama Müdürü Ebru Çil tarafından karşılanan Nick Coats’a Salomon tarafından koşu ürünleri hediye edildi.

Kapadokya’ya kadar koşacak olan İngiliz sporcu, daha önce birkaç kez ultra trailde yer aldığını ifade etti. Arnavutluk’tan yola çıkan ve 27 gündür yolda olan Nick Coats, en son geçen sene Peru’daki ultra trailde koştuğunu dile getirerek, “5 günde 250 km koştuğunuz bir orman ultra yarışıydı. Tüm ihtiyaçlarınızı sırtınızda taşıyıp sadece medikal ve su desteği alabildiğiniz bir yarıştı. Bu sene ise yine büyük bir şey yapmak istedim. Bu seneki ultra yarışlara baktım ve Salomon Cappadocia Ultra Trail ile Arnavutluk’ta gerçekleşecek bir yarışa kaydoldum.100 km Arnavutluk’taki yarışta koştum,119 km de Kapadokya’da koşacağım. Haritadan bu iki nokta arasını da yaya olarak tamamlayabilir miyim diye kendime sordum ve cevabım ‘evet’ oldu. Böylelikle şu an bin kilometreden fazla yol giderek buradayım ve Kapadokya’ya kadar 650 km daha yolum var” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE HAYATIMDA İLK KEZ GELİYORUM”

Salomon Cappadocia Ultra Trail’i seçmesi hakkında konuşan Nick Coats, “Çok güzel bir lokasyon. Her zaman seyahat videolarında, sosyal medyada görüyordum. Aynı şekilde ultra trail yarışçılarının dünyasında da bilinen ve gidip koşulup deneyimlenmesi gereken bir yer olarak görünüyordu. Kendi maceramda ise farklı ülkeleri farklı kültürleri de deneyimleyerek bu yarışa katılacağım. Örneğin Türkiye’ye de hayatımda ilk kez geliyorum” dedi.

“KARŞILAŞTIĞIM HERKES ÇOK İÇTEN VE YARDIMCIYDI”

Dubai’de yaşadığını dile getiren İngiliz sporcu, Kapadokya macerasını tamamladığında 1,5 aydır evinden ayrı olacağını belirtti. Nick Coats, yolculuğunda tehlikeli bir durumla karşılaşmadığını da ifade ederek, "Yolda bütün şoförler kornaya basıp, el salladı, su, yiyecek vermek istediler. Karşılaştığım herkes çok içten ve yardımcıydı. Bu yolculukta 2 kilo kaybettim. Çok iyi beslendiğimi söyleyemem çünkü enerji vermesi için çok fazla çikolata, tatlılar ve şekerli içecekler içtim ama bugün kebap yiyeceğim” şeklinde konuştu.