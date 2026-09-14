Ankaragücü'nde isyan çıktı

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Ankaragücü TFF 2. Lig'de zor günler geçiriyor.

Başkent ekibi penaltı kaçırdığı 12 Bingölspor maçında 89. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, ligin ilk iki haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından adete isyan etti. Alparslan hakem kararlarına çok sert göndermede bulundu.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Alparslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligin ilk iki haftasında alınan mağlubiyetler nedeniyle kulüp başkanı olarak taraftardan özür dilediğini belirtti.

"HAKEMİ DE YENECEĞİZ"

Hakem kararlarına da değinen Alparslan, "Hakem hatalarına sığınmayı da kendime zül görüyorum. Çünkü biz Ankaragücü'yüz. Gerekirse hakemi de yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

BORÇ ÖDEME MÜCADELESİNE DEĞİNDİ

Göreve geldikleri günden bu yana kulübün borçlarını ödemek ve Ankaragücü'nü yeniden güçlü yarınlara taşımak için yönetim kuruluyla birlikte büyük bir mücadele verdiklerini belirten Alparslan, hiçbir zorluğu sahadaki başarısızlığın bahanesi yapmayacaklarını vurguladı.

"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Alparslan, "Verdiğimiz onca emeğin, ödediğimiz onca borcun ve omuzladığımız ağır yükün karşılığının sahada bu olmaması gerektiğini biliyorum. Bu iki mağlubiyeti ne başkan olarak ben, ne yönetimim ne de büyük Ankaragücü taraftarı kabullenebilir." dedi.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Alparslan, ilk iki haftadaki olumsuzluklara rağmen umudunun ve inancının dimdik ayakta olduğunu belirtti. Alparslan, takımın sezon boyunca şampiyonluğu kovalayan, en kötü gününde dahi play-off potasından kopmayan bir takım olması gerektiğini vurguladı.

"BU ARMA PES ETMEYİ BİLMEZ"

Açıklamasını kararlı bir mesajla tamamlayan Alparslan, "Başımızı öne eğmeyeceğiz. Sorumluluktan kaçmayacağız. Eksiklerimizi görecek, gerekeni yapacak ve daha çok çalışacağız. Bu arma pes etmeyi bilmez. Biz de pes etmeyeceğiz. Başaracağız!" ifadeleriyle taraftara seslendi.