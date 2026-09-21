Amedsporlu kadınlar Beşiktaş zaferini kamyonun üzerinde halay çekerek kutladı

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Amedspor'un sahasında oynadığı karşılaşmanın ardından kent genelinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Maçın sona ermesiyle birlikte taraftarlar sokaklara çıkarak takımlarının başarısını kutlamaya başladı.

KADIN TARAFTARLAR HALAY ÇEKEREK KUTLADI

Amedspor taraftarları sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber sokaklarda gecenin geç saatlerine kadar kutlama yaptı. Amedsporlu kadın taraftarlar, kamyonun üzerinde halay çekerek galibiyetin sevincini çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadelede iki takım da liderlik için sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 3-2 sona ermesinin ardından Amedspor taraftarları soluğu kent merkezindeki cadde ve meydanlarda aldı. Takımlarının elde ettiği sonuçtan büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, formaları ve bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTURULDU

Maçın ardından binlerce taraftar araçlarıyla kent sokaklarında konvoy oluşturdu. Kornaların çalındığı kutlamalarda takım lehine tezahüratlar yapıldı.

Bazı noktalarda taraftarların bir araya gelerek halay çektiği ve marşlar söylediği görüldü. Kutlamalar sırasında kentte gece boyunca futbol atmosferi yaşandı.

GALİBİYET ZİRVEYİ GETİRDİ

Amedspor, Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle haftayı üç puanla kapattı. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Diyarbakır temsilcisi, averaj farkıyla ligin zirvesine yerleşti.

Taraftarların büyük sevinç yaşadığı galibiyetin ardından kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.