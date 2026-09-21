Beşiktaş'ı deviren Amedspor'a müjde geldi: Bir anda fırladı herkesi geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

AMEDSPOR MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ

Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan Amedspor averaj farkıyla Galatasaray'ı geride bıraktı. Amedspor milli araya lider girmeyi başardı.

Liderliği devralan Amedspor'da camia büyük bir sevinç yaşarken sosyal medyadan da sevindirici bir haber geldi.

2 MİLYON TAKİPÇİYİ GEÇTİLER

Diyarbakır ekibi galibiyet sonrası sosyal medyada büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Kulübün resmi Instagram hesabı 2 milyon takipçiyi geçti. Galibiyetin ardından Amedspor'un takipçi sayısı 2 milyon 168 bine kadar yükseldi.

5. TÜRK FUTBOL KULÜBÜ OLDU

Amedspor bu sayıyla sosyal medyada en yüksek takipçiye sahip olan 5. Türk futbol kulübü oldu.