Amedspor'dan ortalığı karıştıran Icardi açıklaması

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un Mauro Icardi'ye teklif yaptığı iddialarına yanıt geldi. Hem Amedspor başkanı Nahit Eren hem de Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, iddiaları yalanladı.

Süper Lig'e yükselen Amedspor yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Diyarbakır ekibinin, Mauro Icardi'ye teklif yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Amedspor'da yeniden başkanlığa seçilen Nahit Eren'in Arjantinli futbolcuya 7 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü. Ancak bu iddiaya art arda yalanlama geldi.

AMEDSPOR'DAN YALANLAMA

Nahit Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübünüz transfer çalışmalarını profesyonel bir ekip ile rasyonel ve sonuç odaklı şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunda gündem oluşturma amacı taşıyan spekülatif söylem ve iddiaların, kulübümüzün yürüttüğü süreçlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TEMAS KURULMADI"

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ise “Amedspor kulübünden bizimle hiçbir temas kurulmadı. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığını anlamıyorum, gerçekten şaşkınım” dedi.

GALATASARAY'LA HENÜZ ANLAŞAMADI

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi. Taraflar arasında sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılsa da henüz sonuç alınamadı.

