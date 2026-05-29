Bernardo Silva'nın Galatasaray'a verdiği yanıt ortaya çıktı

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City'e veda eden Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE YANIT GELDİ

Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva, Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine dahil olurken, Galatasaray da Portekizli yıldıza teklifini yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Bernardo Silva'ya 3 yıl için 40 milyon euro önerdi.

Bu teklife yanıt veren Bernardo Silva'nın ise 50 milyon euro talep ettiği ve yeni bir teklif istediği ifade edildi.

DEVLER PORTEKİZLİ YILDIZIN PEŞİNDE

Sözleşmesi bittiği için herhangi bir bonservis bedeli olmayan Bernardo Silva'yı İspanya'dan Atletico Madrid ve Barcelona da istiyor.

Diğer taraftan Galatasaray'ın Silva dışındaki isimleri de değerlendirdiği ve Can Uzun'u gündemine aldığı, Eintracht Frankfurt'un milli yıldız için 40 milyon euro istediği belirtildi.

BERNARDO SILVA'NIN PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon 53 maçta süre alan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olan yıldız futbolcu, daha önce de Benfica formasını terletmişti.