Amedspor'dan dünyaca ünlü orta saha için flaş hamle: Premier Lig'de oynuyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da transfer çalışmaları büyük bir gizlilik içinde sürdürülürken, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu için flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı. Bu oyuncunun Premier Lig'de oynadığı belirtildi.

Amidahaber'den İlyas Akengin'in haberine göre; Amedspor’un, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haberde, "İddialara göre transfer çalışmaları büyük bir gizlilik içinde yürütülürken, Mali asıllı Müslüman futbolcunun geleceğine ilişkin kararın Dünya Kupası’nın ardından netleşmesi bekleniyor" denildi.

YVES BISSOUMA KİMDİR?

30 Ağustos 1996 tarihinde Mali’nin Issia bölgesinde doğdu. 2016 yılında Fransa’nın Lille kulübüne transfer oldu.



2018 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a geç ti.

2022 yılında ise yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur’a transferi gerçekleşti.

Merkez orta saha olarak görev yapıyor. 1.82 boyunda. Defansif özelliği ile dikkat çekiyor.