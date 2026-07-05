Amedspor milli stoperle anlaştı

Süper Lig'e güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen Amedspor'da transfer trafiği hız kesmeden sürüyor. Kulübün son hedefi, Kosova Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Lumbardh Dellova oldu. Yeşil-kırmızılı ekibin bu isimle anlaşma sağladığı yönündeki haberler, transfer sezonunun en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferle ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından kulüpten henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak süreç takip eden kaynaklar, anlaşmanın kısa süre içinde netlik kazanacağını ve resmi açıklamanın günler içinde gelebileceğini öne sürüyor.





ERZURUM KAMPINDA YOĞUN MESAİ

Amedspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde devam eden kamp sürecinde, kadro yapılanması konusunda hızlı adımlar atılıyor.

KOSOVALI OYUNCU SAYISI ÜÇE ÇIKIYOR

Dellova'nın transferinin gerçekleşmesi halinde, Amedspor kadrosundaki Kosovalı futbolcu sayısı üçe yükselecek. Kulübün daha önce transfer ettiği Florent Hasani ve Ermal Krasniqi'nin ardından bu üçüncü isim, teknik direktör Hasi'nin kadro planlamasında Balkan kökenli oyunculara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

DELLOVA KİMDİR?

31 Ocak 1999 doğumlu Lumbardh Dellova, futbol kariyerine Kosova'da başladı. KF Dukagjini ve KF Ballkani formalarını giyen 1,87 metre boyundaki savunmacı, bu kulüplerdeki performansının ardından Hırvatistan'ın NK Osijek takımına transfer olarak yurt dışı deneyimi kazandı. Asıl mevkisi stoper olan Dellova, gerektiğinde ön libero pozisyonunda da görev alabiliyor.

HAVA TOPLARINDA VE GERİDEN OYUN KURMADA ETKİLİ

Kosovalı savunmacının en dikkat çekici özellikleri arasında hava toplarındaki üstünlüğü, fiziksel gücü ve geriden oyun kurma becerisi yer alıyor. Bu özellikler, modern futbolda savunma oyuncularından beklenen çok yönlü profille örtüşüyor.

MİLLİ TAKIMDA DÜZENLİ FORMA GİYİYOR

Kosova Milli Takımı'nın da düzenli oyuncuları arasında yer alan Dellova, uluslararası maçlardaki tecrübesiyle de dikkat çekiyor.