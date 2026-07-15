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Amedspor'a fırtına süvari: Nijeryalı golcü Bundesliga'dan geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un "Fırtına süvari" Nijeryalı golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. Bundesliga'dan geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'a fırtına süvari: Nijeryalı golcü Bundesliga'dan geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, "Fırtına süvari"nin peşine düştü. Yeşil kırmızılı kulübün Almanya Bundesliga takımının Nijeryalı golcüsü Gift Orban için teklif yaptığı ileri sürüldü.

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Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor, Nijeryalı santrfor Gift Orban için resmi teklifini iletti. Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GIFT ORBAN KİMDİR?

Nijerya doğumlu. 23 yaşında. Santrfor olarak görev yapıyor. Süratiyle dikkat çekiyor. Özellikle kontratak futbolunda çok etkili olduğu belirtiliyor.

Amedspor'a fırtına süvari: Nijeryalı golcü Bundesliga'dan geliyor - Resim : 2
Norveç'in Stabaek takımında dikkati çekti. 2023 yılında Belçika'nın Gent takımına transfer oldu. Bu takımın UEFA Konferans Ligi maçlarında attığı gollerle yıldızı parladı. 2024 yılında Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'e geçti.
Amedspor, bu sezon şimdiye kadar Rayan Raveloson, David Bates, Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova, Umut Meraş, Mustafa Burak Bozan, Amadou Cisse, Furkan Soyalp ve Berk Kızıldemir'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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