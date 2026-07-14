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Amedspor Beşiktaş'ın eski futbolcusunu transfer etti

Amedspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor Beşiktaş'ın eski futbolcusunu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Diyarbakır ekibi, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

UMUT MERAŞ'TAN 2 YILLIK İMZA

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Meraş'ın transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Umut Meraş'a Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 23 maça çıkan Umut Meraş bin 828 dakika sahada kaldı. Meraş bu sürede 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Beşiktaş
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