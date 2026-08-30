Amedspor maçı öncesi Trabzonspor'a büyük şok: Yıldız futbolcu için sakatlık açıklaması
Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.
Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi'de sakatlık şoku yaşandı.
Bordo-mavililer, Ferencvaros ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ukraynalı oyuncunun sol diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi’nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.'' denildi.
AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER
Yaşanan bu gelişme Amedspor maçı öncesi Trabzonspor camiasının moralini bozdu.
Süper Lig'in 3. haftasındaki Amedspor-Trabzonspor maçı, yarın Diyarbakır'da oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.