Halk TV Spor Amedspor maçı öncesi Trabzonspor'a büyük şok: Yıldız futbolcu için sakatlık açıklaması

Amedspor maçı öncesi Trabzonspor'a büyük şok: Yıldız futbolcu için sakatlık açıklaması Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.