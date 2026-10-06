Ali Koç tarih verdi: Geri sayıma geçti

Fenerbahçe'de başkanlık gündemi yeniden hareketlenirken eski başkan Ali Koç hakkında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Koç'un ilerleyen yıllarda yeniden başkanlık koltuğuna oturmayı düşündüğünü öne sürdü.

ALİ KOÇ İÇİN 2030 İDDİASI

Fenerbahçe'de başkanlık yarışıyla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ederken, Ali Koç'un gelecekte sarı-lacivertli kulübe yeniden dönmeyi planladığı ileri sürüldü.

SuperHaber'de yer alan habere göre gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ali Koç'un 2030 yılında yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşündüğünü ifade etti.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık gündemi hareketliliğini korurken, Aziz Yıldırım'ın gelecek sezon görevde olmayacağını açıklamasının ardından başkanlık yarışıyla ilgili farklı isimler gündeme gelmeye başladı.

Bu süreçte Ali Koç'la ilgili ortaya atılan 2030 iddiası da Fenerbahçe camiasında dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

7 YIL FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Ali Koç, 2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçilmiş ve 2025 yılına kadar bu görevi sürdürmüştü.

Koç'un başkanlık döneminde sarı-lacivertli ekip 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2025 yılında başkanlık görevini bırakan Koç'un, ortaya atılan iddiaya göre 5 yıl sonra yeniden adaylık seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

2030'DA YENİDEN BAŞKAN OLACAK MI?

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına 2030 yılında yeniden dönüp dönmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Ortaya atılan iddia henüz Ali Koç tarafından doğrulanmış bir adaylık açıklaması niteliği taşımıyor. Fenerbahçe'de başkanlık gündeminin önümüzdeki dönemde daha da hareketlenmesi bekleniyor.