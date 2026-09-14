Ali Koç bizzat gitti: Dev anlaşma açıklandı

Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Fransa'da önemli bir sponsorluk anlaşması yaptı.

OTOKAR VIRTUS LE CANNET'E SPONSOR OLDU

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Koç'un yönetimindeki Otokar Europe, Fransız voleybol takımı Virtus Le Cannet’e göğüs sponsoru oldu.

ALİ KOÇ KUTLAMA YEMEĞİNE BİZZAT KATILDI

Yapılan anlaşma sonrası taraflar akşam yemeğinde bir araya geldi. Virtus Le Cannet tarafından düzenlenen yemeğe Ali Koç da bizzat katıldı. Koç takımdaki voleybolcularla da tanışarak sohbet etti.

"HIRS KÜLTÜRÜNE SAHİP İKİ İLERİYE DÖNÜK PROJE

Kulüpten anlaşmaya dair yapılan açıklamada “Virtus Le Cannet, tarihinin yeni bölümünü destekleyen büyük ortaklar arasında Otokar Europe ağırlamaktan özellikle gurur duymaktadır. Uluslararası bir şirket ve prestijli Koç Grubu'nun üyesi olan Otokar, otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncudur; bilgi sahibi, yenilik kapasitesi ve dünya çapında etkisiyle tanınmaktadır. Virtus Le Cannet ile birlikte gelişi, kulübümüz için güçlü bir adımdır ve sınırları aşan bir hırsı destekliyor. Bir ortaklıktan çok, aynı performans, mükemmellik ve hırs kültürüne sahip iki ileriye dönük projenin buluşmasıdır. Artık Otokar ile birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz. Virtus'un tarihine hoş geldiniz” ifadelerine yer verildi.