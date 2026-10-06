Alex de Souza için sürpriz gelişme: Süper Lig'e geri mi dönüyor?

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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktör koltuğunu doldurmak için sürpriz bir isme odaklandı.

Metin Diyadin'in ayrılışının ardından yeni hoca arayışına giren Başkent ekibinde gündem bir anda değişti.

Yönetimin önüne gelen adaylar arasında Türk futbolunun yakından tanıdığı Alex de Souza da yer aldı.

ALEX DE SOUZA GÜNDEMDE

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları devam ederken, Alex de Souza ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı teknik adamın, menajerler aracılığıyla Başkent ekibine önerildiği öne sürüldü.

49 yaşındaki Alex'in yanı sıra Bülent Uygun'un da teknik direktörlük için değerlendirilen isimler arasında olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Türkiye'de daha önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Brezilya'da devam etti.

Alex'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali futbol kamuoyunda merak uyandırırken, Gençlerbirliği yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için hangi isimde karar kılacağı bekleniyor.

KARARI BEKLENİYOR

Metin Diyadin'in ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nde Alex de Souza seçeneği dikkat çekti.