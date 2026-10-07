Alex de Souza Gençlerbirliği’ni ayağa kaldırdı

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Teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Gençlerbirliği'nde gündeme gelen isimlerle ilgili Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan açıklama geldi. Çakmak, Alex de Souza ve Carlos Tevez iddiaları hakkında net yanıtlar verdi.

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, gündemdeki isimlerle ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulunurken, özellikle Alex de Souza ve Carlos Tevez iddialarına açıklık getirdi.

ALEX DE SOUZA İDDİASINA YANIT

Son günlerde Gençlerbirliği'nin teknik direktör adayları arasında Alex de Souza'nın da bulunduğu öne sürülmüştü.

Başkan Arda Çakmak, Brezilyalı teknik adamın kendilerine önerildiğini ancak bu isme sıcak bakmadıklarını söyledi.

Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık" ifadelerini kullandı.

"CARLOS TEVEZ İLE GÖRÜŞMEDİK"

Gençlerbirliği'nin Carlos Tevez ile görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Çakmak, Arjantinli teknik adamın adaylar arasında bulunmadığını belirtti.

Başkan Çakmak, "Carlos Tevez listemizde yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı" dedi.

YENİ HOCANIN KISA SÜREDE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Metin Diyadin'in ayrılığının ardından çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği yönetiminin, yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Başkent temsilcisi, milli aranın ardından sahasında Amedspor'u konuk edecek.