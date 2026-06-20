Ahmet Çakar'dan zehir zemberek açıklama: Allah sizin cezanızı versin

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası eleştiriler devam ederken, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler geldi.

AHMET ÇAKAR ÇILDIRDI

Paraguay yenilgisi sonrası A Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, yorumunda çok sert ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar açıklamasında, ''Futbolda böyle şeyler olur, ben oyuncuların gözlerinden öpüyorum...' falan dememi istiyorlar değil mi? Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz!'' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella için de ''Montella’yı ilk uçakla evine yollarım'' dedi.

''SİZİNLE GURUR DUYMUYORUM''

Milli takım oyuncularını da hedef alan Çakar, ''Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum. Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım'' yorumunu yaptı.

Takımın performansını yeterli bulmayan Çakar, ''Curaçao ve Yeşil Burun Adaları’nın olduğu Dünya Kupası’na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var?'' dedi.

Ahmet Çakar'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu.