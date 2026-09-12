Acun Ilıcalı yeni hedef koydu: Canlı yayında ''Bu sezon için tek hedefim'' diyerek duyurdu

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde Sky Sports’un canlı yayınına konuk oldu.

Acun Ilıcalı, İngiltere'de bir futbol taraftarı olarak başlayan hikayesinin Hull City'nin sahipliğine uzanan yolculuğunu anlattı. Ilıcalı, kulüple ilgili hedeflerini ve Premier Lig'e yönelik planlarını da paylaştı.

Ilıcalı yaşadığı süreci, "İngiltere Premier Lig takımlarının formalarını giymeyi hayal eden sıradan bir taraftardan, bir Premier Lig takımının sahibi olmaya kadar uzanan inanılmaz bir hikaye." ifadeleriyle açıkladı.

''ADIM ADIM İLERLEMEK İSTEDİM''

Konuşmasını sürdüren Hull City Başkanı, "Her şeyden önce, adım adım ilerlemek istedim. Kulübe geldiğimde taraftarlarımıza da bunu söyledim. Öncelikli hedefim ilk 10'a girmekti. Aslında ikinci yılımda play-off'ları sadece üç puanla kaçırdık. Daha sonra hedefimizi play-off'lara kalmak olarak belirledik. Play-off'lara kaldık ve ardından Premier Lig'e yükseldik." dedi.

YENİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yeni hedefinin Hull City’i Premier Lig’de tutmak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Şimdi ise bu sezon için tek hedefim, takımımızı Premier Lig'de tutabilmek. Eğer bu sezon ligde kalmayı başarırsak, sonrasında uzun vadeli bir marka yaratmak istiyorum." şeklinde konuştu.

BRENTFORD VE BRIGHTON ÖRNEĞİ

Brentford ve Brighton’ın futbola yaklaşımını beğendiğini belirten Ilıcalı, "Brentford ve Brighton gibi, futbola yaklaşımlarını çok beğendiğim iki-üç takım var. Özellikle Brentford'un sportif direktörünü çok başarılı buluyorum. Bu takımların yönetim anlayışları ve futbola bakışları sayesinde Premier Lig'de uzun yıllar kalıcı bir marka olmayı başardıklarını düşünüyorum." yorumunu yaptı.